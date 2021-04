Tweevoudig All-Star maakt vannacht debuut voor LA Lakers in topper tegen Milwaukee Bucks, zware opgave voor Houston Rockets en Jae'Sean Tate

Met een duel tussen de LA Lakers en de Milwaukee Bucks staat er vannacht een echte topper op het programma in de NBA. Wat de wedstrijd nog specialer maakt, is dat Andre Drummond zijn debuut voor de Lakers zal maken.

Met de LA Lakers en de Milwaukee Bucks staan deze nacht twee sterke ploegen tegenover elkaar. Door de afwezigheid van LeBron James en Anthony Davis is Milwaukee de grote favoriet om de wedstrijd te winnen, maar toch zullen de fans van de Lakers naar deze wedstrijd uitkijken. Andre Drummond, in het verleden nog twee keer All-Star geweest en ijzersterk in de rebounds, zal namelijk zijn debuut maken voor de kampioen van vorig seizoen.

Ook de Brooklyn Nets komen vannacht in actie. De ploeg kan alleen aan de leiding komen in het oosten, maar dan moet er wel gewonnen worden van de Houston Rockets. De ploeg van Jae'Sean Tate (ex-Antwerp Giants) kent een minder seizoen en staat met 13 overwinningen en 33 nederlagen voorlopig op de voorlaatste plaats in het westen.

Daarnaast komen er ook nog enkele andere sterke ploegen in actie. Utah Jazz, de leider in het westen, neemt het op tegen de Memphis Grizzlies, terwijl de Phoenix Suns, de tweede in het westen, tegen de Chicago Bulls zullen spelen.

Andere wedstrijden:

Miami Heat - Indiana Pacers

Portland Trail Blazers - Detroit Pistons

Dallas Mavericks - Boston Celtics

Toronto Raptors - Oklahoma City Thunder

New York Knicks - Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings - San Antonio Spurs