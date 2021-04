Dubbel transfernieuws te rapen bij Hubo Limburg United

Hubo Limburg United zit niet stil en maakt beetje bij beetje werk aan de toekomst. Daarvoor haalde het een oude bekende weer binnen.

De 29 jarige Jonas Delalieux is een bekend gezicht bij Hubo Limburg United. Hij speelde in het verleden al vier seizoenen voor Limburg en komt volgend seizoen over van Leuven Bears. Hij tekende een overeenkomst voor drie seizoenen.

"Momenteel is Jonas nog bezig aan een sterk seizoen bij Leuven Bears waar hij de laatste jaren veel aan maturiteit op het veld heeft gewonnen", klinkt het bij de club. "Hij is een typische 'stretch four' speler, een power forward met een sterk lange afstandsshot. Dit in combinatie met zijn lengte, offensief voetenwerk en intelligentie als speler, maakt van hem een absolute aanwinst voor onze club in de BeNeLeague. We zijn alvast heel vereerd om Jonas na dit seizoen opnieuw te mogen verwelkomen en met hem een langdurige samenwerking van 3 seizoenen aan te gaan."

Limburg nam echter met onmiddellijke ingang ook afscheid van Daniel Mullings. Zijn overeenkomst werd in onderling overleg stopgezet.