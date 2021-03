Verrassende nederlaag voor LA Clippers, ook Philadelphia 76ers kunnen niet winnen

De LA Clippers zijn er niet in geslaagd om hun zegereeks van zes overwinningen verder te zetten. Tegen de Orlando Magic werd met 103-96 verloren. Ook de Philadelphia 76ers konden niet winnen.

Met de Orlando Magic kregen de LA Clippers een haalbare kaart, maar ondanks de 28 punten van Kawhi Leonard heeft Orlando wel voor een serieuze stunt gezorgd. De Magic haalden het namelijk met 103-96. Daardoor komen de Clippers niet dichter bij de tweede plaats in het westen, want de ploeg die nu tweede staat, de Phoenix Suns, won wel met 110-117 van de Atlanta Hawks.

De Philadephia 76ers, de leiders in het oosten, zien de Brooklyn Nets dan weer naderen in het klassement. Philadelphia verloor deze nacht met 95-104 van de Denver Nuggets. Murray (30 punten) en Porter Jr. (27 punten, 12 rebounds) waren de uitblinkers. In de laatste wedstrijd van vannacht haalden de Charlotte Hornets het met 114-104 van de Washington Wizards.