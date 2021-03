Vliegtuig van leider in de NBA moet noodlanding maken nadat het een zwerm vogels had geraakt

De spelers en staf van Utah Jazz zullen dinsdag wel geschrokken. Toen hun vliegtuig net was opgestegen, werd het geraakt door een zwerm vogels. Eén van de motoren was daardoor beschadigd en het vliegtuig moest een noodlanding maken.

De spelers en staf van Utah Jazz zijn met de schrik vrijgekomen. Hun vliegtuig kreeg namelijk motorproblemen nadat het werd geraakt door een zwerm vogels. Het vliegtuig, een Boeing 757 van Delta Air Lines, moest het zo zonder linkermotor doen, want die werkte niet meer.

Volgens Sporza heeft het vliegtuig dan ook een noodlanding moeten maken, maar het is zonder problemen gelukt. Utah Jazz is voorlopig de leider in het westen en in het algemene klassement met 35 overwinningen en 11 nederlagen.