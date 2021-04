Pro Basketball League stelt nieuw concept All Star Games voor

De Belgische Pro Basketball League zal dit jaar geen Orange All Star Game met publiek organiseren. Deze wedstrijd waar de beste home-grown spelers het opnemen tegen een team van de beste buitenlandse spelers, maakt plaats voor een nieuw digitaal concept.

De doelstelling van het All Star Game blijft dezelfde: het spektakel en entertainment van basketbal via de beste spelers van onze competitie naar het grote publiek brengen.

Het fysieke evenement wordt voor deze vierde editie omgedoopt naar de "Orange All Star Games". In plaats van de beste spelers van de clubs samen te brengen op 1 plek gaan we deze zoeken bij de clubs zelf. We gaan langs met een cameraploeg en spelers gaan voluit voor de 3 gekende All Star uitdagingen.

Concreet nemen zowat alle spelers van de tien EuroMillions Basketball League teams het onderling per club tegen elkaar op in een skills challenge, 3pt contest en dunk contest. Dit wordt gebundeld tot een boeiende show van 6 tot 8 minuten die wordt uitgezonden tijdens de rust van één van hun tv wedstrijden die te zien is bij onze partners Play Sports, VOO Sport en Proximus Sports.

Vanaf vrijdag 2 april zal telkens één "Orange All Star Games" aflevering per week te zien zijn. We gaan deze vrijdag van start met VOO Liège Basket.

Op het einde van de rit zullen de 3pt en skills champion bepaald worden aan de hand van het klassement. De dunk champion zal gestemd worden door de fans via de social media kanalen van @euromillionsbasketball.

Arthur Goethals, voorzitter Pro Basketball League: “We moesten in het licht van de beperkingen die covid-19 met zich meebrengt het concept aanpassen zonder afbreuk te doen aan de meerwaarde die een All-Star event te bieden heeft in hoe we de sport naar een breder publiek willen brengen. Ik bedank de clubs voor de medewerking om de opnames te realiseren. Zoals het hele seizoen was hier medewerking en flexibiliteit nodig van alle partijen

Xavier Pichon, CEO van Orange Belgium, reageert: “Als trotse sponsor zijn we erg blij om te zien hoe de Pro Basketball League zichzelf opnieuw heeft uitgevonden door een geheel nieuw concept te ontwikkelen voor de Orange All-Star Game, waarbij we de lokale talenten onder de aandacht blijven brengen en tegelijkertijd een leuk alternatief bieden voor de fans."