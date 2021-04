🎥 Clippers verslikken zich ondanks offensief in vierde kwart in Denver maar wel zeges voor Brooklyn en 76ers

Denver heeft het waargemaakt als lastige tegenstander voor de LA Clippers. Die holden de hele wedstrijd achter de feiten aan en ook een slotoffensief hielp hen er niet meer boven op. Wel winst was er voor Brooklyn en Philadelphia, twee van de topteams in de Eastern Conference.

Denver kwam op geen enkel moment op achterstand in Los Angeles en had zeker in het eerste kwart de touwtjes stevig in handen. In het vierde kwart pakten de Clippers wel uit met een 13-3-tussenspurt en zo leek bij 83-84 alles te herdoen. Nadien nam Denver toch weer de meeste scores voor zijn rekening en zo legde het de eindstand vast: 94-101.

Een uitschuiver voor de Clippers in het westen, maar niet voor Brooklyn in het oosten. Dat zag Aldridge debuteren, nadat het hem vorige maand dankzij een buyout kon weghalen uit San Antonio. Brooklyn liet in diens eerste match als Nets-speler Charlotte kansloos. Het werd 111-89. De Philadelphia 76ers domineerden dan weer in Cleveland: 94-101. Elders wonnen Orlando en Atlanta na één of meerdere verlengingen.

In de Euromilloins League werd er één wedstrijd afgewerkt. Charleroi moest tegen Aalst de duimen leggen in de eerste twee kwarts en stond bij de rust 31-37 in het krijt, maar kwam nadien helemaal onder stoom. De Carolo's trokken het nog recht en pakten met 75-70 hun derde opeenvolgende overwinning.