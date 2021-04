Homofobe uitspraken leveren Durant boete van 50.000 dollar op

Durant maakt samen met onder meer James Harden en Kyrie Irving deel uit van het sterrenteam van de Brooklyn Nets. Maar van het veld laat Durant zich niet van zijn fraaiste kant zien. Zo heeft hij al even een online-discussie met Amerikaan Michael Rapaport en die ontspoorde volledig de voorbij weken.

Durant liet zich van zijn slechtste kant zien nadat Rapaport kritiek had gegeven op zijn interview waarmee Durant enkel met ja en nee antwoordde. Daarna volgde een stortvloed aan verwijten. Durant zelf bood zijn verontschuldigingen aan toen Rapaport de berichten online zette.

I receive threats and disgusting messages DAILY, but never in my wildest dreams did I think @KDTrey5 would be among them. The 🐍 himself is now threatening me, bringing up my wife and wants to fight. This is supposed to be America’s sweetheart right? #ImDaRealMVP pic.twitter.com/l1VQfGMMRF