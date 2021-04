Een wedstrijd om naar uit te kijken in de NBA: twee ploegen uit Los Angeles staan tegenover elkaar

De fans van de NBA hebben deze avond iets om naar uit te kijken, want om 21u30 Belgische tijd staan de LA Lakers tegenover de LA Clippers in een echte derby. Ook voor het klassement staat er tussen beide ploegen heel wat op het spel.

Er staat vanavond een derby op het programma in de NBA. De LA Lakers en de LA Clippers zullen onder elkaar moeten uitvechten wie de beste ploeg is van Los Angeles. De Clippers zijn licht favoriet, want bij de Lakers ontbreken Anthony Davis en LeBron James, terwijl ook nieuwkomer Drummond onzeker is.

Toch is het ook voor het klassement een belangrijke wedstrijd, want beide ploegen staan zeer dicht bij elkaar in de stand. De LA Clippers staan voorlopig derde met 32 overwinningen en 18 nederlagen, maar de LA Lakers kunnen er naast komen mits een overwinning, want de kampioen van vorig seizoen staat op 31 overwinningen en 18 nederlagen.

Naast deze derby komen ook onder meer de Brooklyn Nets en de Philadelphia 76ers in actie. Beide pleogen tellen 34 overwinningen en 15 nederlagen. De Nets nemen het op tegen de Chicago Bulls, terwijl Philadelphia tegen de Memphis Grizzlies speelt.

Andere wedstrijden:

Charlotte Hornets - Boston Celtics

Golden State Warriors - Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans - Houston Rockets

Orlando Magic - Denver Nuggets