🎥 Lakers (tegen Clippers), Brooklyn en Philadelphia onderuit, in eigen land smeert Oostende Giants weer verlies aan

De spelers die anders meer in de schaduw staan hebben de Lakers tegen de Clippers niet aan de overwinning kunnen helpen. De Clippers toonden zich ruim de betere van de twee teams uit LA. Eastern Conference-toppers Brooklyn en Philadelphia moesten net als de Lakers hun wonden likken.

Altijd een speciaal duel, zo'n derby in Los Angeles. Deze keer ontbraken Anthony Davis en LeBron James bij de Lakers en was er iets minder spanning te beleven. De Clippers domineerden tegen de zwaar gehavende Lakers, die enkel op het einde de schade nog een heel klein beetje konden beperken. Al was de eindscore duidelijk: 104-86.

Een evenzeer voor zich sprekende uitslag in Philadelphia, dat op zijn beurt zijn sterspeler miste. Door de afwezigheid van Embiid kende Memphis weinig moeite met de thuisploeg. Het werd 100-116. Brooklyn verloor dan weer met 115-107 in Chicago, dat zo een einde maakte aan een reeks van zes nederlagen op rij.

In België stonden er twee duels op het programma. In Oostende - Antwerp was het aan de rust nog gelijk. In de tweede helft nam de kustploeg afstand. Voor de Antwerp Giants al de derde nederlaag op rij. Eindstand: 88-80. Aalst beleefde een fijne Pasen door Leuven kansloos huiswaarts te sturen met 93-70.