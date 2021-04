Julie Allemand te gast in Container Cup: "Beter doen dan Kim Mestdagh"

Belgian Cat Julie Allemand staat vanavond in de Container Cup. En dat doet ze met één groot doel.

De speelster van Montpellier gaat vanavond de zware uitdaging van de Container Cup aan. Bij de Belgian Cats legde eerder Kim Mestdagh al dit parcours af.

En dat weet Julie Allemand ook. “Het is stresserend want je weet niet wat er gaat komen”, zegt Allemand. “Ik denk dat het echt zwaar gaat zijn. Van het golfen heb ik het meest schrik, want dat heb ik nog nooit gedaan. Ik hoop wel dat ik beter ga doen dan Kim Mestdagh.”

Of haar dat zal lukken, weten we vanavond.