LA Lakers knopen aan met overwinning, Philadelphia 76ers halen het in topper van Boston Celtics

De LA Lakers hebben na hun nederlaag tegen de LA Clippers opnieuw aangeknoopt met een overwinning. Ze haalden het met 110-101 van de Toronto Raptors. De Philadelphia 76ers haalden het dan weer in de topper van de Boston Celtics met 106-96. Hieronder vindt u deel 1 van de uitslagen van deze nacht.

Een belangrijke zege voor de LA Lakers. De ploeg probeert zo weinig mogelijk plaatsen te verliezen zonder LeBron James, Anthony Davis en Andre Drummond om toch via een goede plaats aan de play-offs te kunnen beginnen met deze drie sterren. Deze nacht wonnen de LA Lakers met 110-101 van de Toronto Raptors dankzij onder meer 13 punten en 9 rebounds van Marc Gasol en 17 punten van Horton-Tucker die van de bank kwam.

In het oosten stond dan weer een topper tussen de Philadelphia 76ers en de Boston Celtics op het programma. Boston kon maar beter winnen, want ze staan voorlopig slechts op de achtste plaats in de strijd om de play-offs, maar Philadelphia was met 106-96 te sterk. Embiid maakte indruk met 35 punten en 6 rebounds.

Andere wedstrijden:

Chicago Bulls - Indiana Pacers: 113-97

Memphis Grizzlies - Miami Heat: 124-112