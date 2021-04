🎥 Phoenix wist scores van Mitchell uit en klopt Utah in verlenging, Durant maakt indruk bij terugkeer bij Brooklyn

Met Phoenix en Utah stonden de nummer 2 en 1 van de Western Conference tegenover mekaar. Topbasket verzekerd dus. Mitchell nam Utah op sleeptouw, maar Phoenix pakte de overwinning in de verlenging. In het oosten is Brooklyn op dreef.

Donovan Mitchell is al het hele seizoen de absolute sterkhouder bij Utah en dat was nu ook weer het geval. Na de reguliere speeltijd zat hij al aan 36 punten. Hij zou uiteindelijk uitkomen op 41, want er kwam dus een verlenging aan te pas. Het was Mitchell die daar zelf voor had gezorgd met een bom op tien seconden van het einde. Hierdoor was het 102-102 geworden.

De driepuntpoging van Booker 'at the buzzer' leverde niets op. Phoenix hoefde daar niet om te treuren, want Booker scoorde wel als eerste in de verlenging en zijn team zou nadien niet meer op achterstand komen. De vrijworpen van Chris Paul verzekerde Phoenix van de zege. De eindstand werd zo 117-113.

In de Eastern Conference klopt Brooklyn steeds steviger op de deur; Het kon ook voor het eerst in 23 matchen rekenen op Kevin Durant. Die kwam van de bank en scoorde alle vijf zijn shots, goed voor 17 punten. Bij de rust was Brooklyn dan ook al zegezeker tegen New Orleans. Dan moest nog een derde kwart volgen met aan 78% geslaagde driepuntpogingen. De eindscore was dan ook duidelijk: 139-111.