Ex-speler Antwerp Giants doet het uitstekend in de NBA en staat in de top 3 voor Rookie van het jaar

Jae'Sean Tate speelt dit jaar zijn eerste seizoen in de NBA en hij is al een vaste basisspeler bij de Houston Rockets. De ex-speler van de Antwerp Giants maakt indruk met zijn energie en hij pikt ook regelmatig zijn punten mee.

Tate maakt zo'n goede indruk dat hij in het klassement voor Rookie van het jaar nu ook op een knappe derde plaats staat. Hij moet enkel Anthony Edwards en Tyrese Haliburton voor zich laten. Kleine kanttekening: LaMelo Ball, topfavoriet om Rookie van het jaar te worden, is geblesseerd en staat daardoor al enkele weken aan de kant.

TATE IS TOP 3!!!!!



LETS KEEP GOING!!



JAE’SEAN TATE FOR ROY! pic.twitter.com/ZUal6emoOi