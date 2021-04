Limburg United speelt tegen Okapi Aalst: "Knotsgekke kalender"

De Amerikaan Cliff Hammonds is terug uit quarantaine en voor coach Sacha Massot is dat een meegenomen extra rotatie voor het duel tegen Aalst.

Tegen Brussels kon Massot Hammonds al opstellen. Na vier nederlagen pakte Limburg United eindelijk nog eens een zege. Winnen willen ze morgen ook doen tegen Okapi Aalst. “De zege tegen Brussels moet ons terug op de rails krijgen”, zegt Hammonds aan HLN. “In die vier nederlagen op rij was niet alles slecht hé. Behalve in Luik, daar was het rampzalig.”

Hammonds is terug uit isolement. “Ik moest tien dagen in quarantaine blijven door een positieve coronatest van mijn dochter. Gelukkig is iedereen binnen mijn gezin terug gezond. Ik was blij dat ik tegen Brussels kon terugblikken op een sterke prestatie en vooral dat we nog eens konden winnen. Er viel bij de jongens en de staf een enorme druk van hun schouders.”

Aalst is morgen de volgende tegenstander. “Hopelijk zijn we nu gelanceerd en kunnen we tegen Aalst opnieuw de punten in Hasselt houden. Dat zou een enorme opsteker zijn, die we absoluut kunnen gebruiken. Want de wedstrijden volgen elkaar in een razend snel tempo op, deze maand. Komt door een knotsgekke kalender met veel uitgestelde wedstrijden.”

Hammonds bevestigde ondertussen ook al volgend seizoen voor Limburg United te spelen.