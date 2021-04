Geen overwinning voor LA Lakers, ondanks eerste double-double van Andre Drummond, leider Utah Jazz haalt het van Portland Trail Blazers

De LA Lakers moeten het nog steeds zonder LeBron James en Anthony Davis doen en zo blijven ze goede resultaten met mindere resultaten afwisselen. Deze nacht werd met 104-110 verloren van de Miami Heat. Hieronder vindt u deel één van de uitslagen van deze nacht.

Met LA Lakers - Miami Heat stond de finale van vorig seizoen op het programma in de NBA deze nacht. De Miami Heat kon revanche pakken voor de verloren finale, want de ploeg haalde het met 104-110. Jimmy Butler speelde een goede wedstrijd met 28 punten, terwijl Andre Drummond goed was voor zijn eerste double-double bij de LA Lakers (15 punten, 12 rebounds).

Utah Jazz, nog steeds de leider in de NBA, heeft dan weer aangeknoopt met een overwinning na de nederlaag van enkele dagen geleden tegen de Phoenix Suns. Utah won met 103-122 van de Portland Trail Blazers. Mitchell (37 punten) en Gobert (18 punten, 20 rebounds) waren de uitblinkers.

Andere wedstrijden:

Detroit Pistons - Sacramento Kings: 113-101

Cleveland Cavaliers - Oklahoma City Thunder: 129-102