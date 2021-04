Jae'Sean Tate met Houston Rockets tegen LA Clippers, ook Milwaukee Bucks en Philadelphia 76ers komen in actie

Ook vannacht komen heel wat ploegen in actie in de NBA. Zo nemen Jae'Sean Tate en de Houston Rockets het op tegen de LA Clippers, terwijl ook de Milwaukee Bucks en de Philadelphia 76ers deze nacht moeten spelen.

De Houston Rockets zijn aan een minder seizoen bezig door het vertrek van onder meer James Harden, maar met Jae'Sean Tate is het wel een ploeg die we iets meer in de gaten houden. Tate is een ex-speler van de Antwerp Giants en is op dreef in de NBA, want hij staat op de derde plaats in het klassement voor Rookie van het jaar. Met de LA Clippers (35 overwinningen, 18 nederlagen) wacht wel een lastige tegenstander voor Houston.

De Philadelphia 76ers willen opnieuw naast de Brooklyn Nets aan de leiding komen in het oosten, maar dan moet vannacht wel gewonnen worden. De ploeg van Simmons en Embiid neemt het op tegen de jonge garde van de New Orleans Pelicans.

Ook de Milwaukee Bucks en de Boston Celtics spelen vannacht. Zo speelt Milwaukee tegen de Charlotte Hornets en wacht met de Minnesota Timberwolves de laatste in de westen voor de Boston Celtics.

Andere wedstrijden:

Indiana Pacers - Orlando Magic

Memphis Grizzlies - New York Knicks

Chicago Bulls - Atlanta Hawks

San Antonio Spurs - Denver Nuggets

Washington Wizards - Golden State Warriors