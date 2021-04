Boston Celtics hebben overtime en 53 punten van Jayson Tatum nodig tegen Minnesota Timberwolves, nederlaag voor Philadelphia 76ers

De Boston Celtics hebben deze nacht een belangrijke overwinning geboekt met het oog op de play-offs. De Philadelphia 76ers hebben dan weer een kans laten liggen om naast de Brooklyn Nets aan de leiding te komen in het oosten. Hieronder vindt u deel één van de uitslagen van deze nacht.

De Boston Celtics namen het vannacht op tegen de Minnesota Timberwolves, maar een makkelijke opgave werd het zeker niet voor Boston. Ze hadden uiteindelijk overtime nodig om de overwinning binnen te kunnen halen. Het werd 136-145 na onder meer 53 punten van Jayson Tatum.

De Philadelphia 76ers blijven op de tweede plaats in het oosten na een nederlaag tegen de New Orleans Pelicans. De jonge garde van New Orleans won met 94-101 dankzij een uitstekende Zion Williamson (37 punten, 15 rebounds, 8 assists).

Andere wedstrijden:

Indiana Pacers - Orlando Magic: 111-106

Chicago Bulls - Atlanta Hawks: 108-120