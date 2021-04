Filou Oostende moet voor derde keer op zoek naar nieuwe center

Filou Oostende gaat voor de derde keer op zoek naar een vervanger voor Thomas Welsh. Ook de tweede vervanger moet afhaken.

Na de bekerfinale had center Thomas Welsh te veel last van zijn achillespees. De speler koos voor een operatie en was daardoor voor de rest van het seizoen out.

Oostende vond met Jon Teske snel een vervanger, maar die haakte al na enkele dagen af. Met Kaleb Wesson vond de kustploeg voor de tweede keer een nieuwe big guy.

Die verdwijnt nu ook weer, tijdens een individuele training blesseerde hij zich aan de knie. Oostende moet voor de derde keer op zoek naar een nieuwe center.