Damesbasketbal komt met stevig aanbod in play-offs

Basketball Belgium zal in samenwerking met CMoreSports alle play-off wedstrijden in Top Division Women gratis aanbieden via livestream.

Die play-offs gaan op donderdag 15/04 van start met Mithra Castors Braine, Basket Hema SKW, Basket Namur Capitale en VOO Liège Panthers. De sportbeleving heeft de afgelopen jaren zware klappen gekregen. De gekende gevolgen van de Covid-pandemie hakten er zwaar in en enkel in de EuroMillions League en Top Division Women kon er nog gebasket worden, mits de nodige voorzorgsmaatregelen en protocollen. In Top Division Women zit de reguliere competitie er na 18 speeldagen op. De top 4 kwalificeerde zich voor de eindronde, die op donderdag 15 april van start zal gaan. Mithra Castors Braine, Basket Hema SKW, Basket Namur Capitale en VOO Liège Panthers zullen onderling uitmaken wie landskampioen wordt. De eerste wedstrijd van de finales staat gepland op 23 april, met een eventuele belle en dus laatst mogelijke speeldatum op 29 april. Basketbal Belgium trekt, in samenwerking met Basketbal Vlaanderen en AWBB, tijdens de play-offs voluit de kaart van livestream. Voor het eerst worden alle wedstrijden live uitgezonden en krijgen de fans de kans om alles van dichtbij mee te maken. Partner CMoreSports zorgt voor de totaalbeleving, met meerdere camerahoeken, interviews langs de zijlijn en deskundig commentaar bij de wedstrijden. Alle wedstrijden zullen gratis te volgen zijn via www.basketballbelgium.be