Speler van Charlotte Hornets pakt uit met heerlijke dunk in de NBA

Miles Bridges heeft zich deze nacht getoond in de NBA. De speler van de Charlotte Hornets pakte namelijk uit met een zeer straffe dunk. Zo ging hij over Clint Capela, de sterke center van de Atlanta Hawks. Bridges was in totaal goed voor 23 punten, maar het was niet voldoende voor de overwinning. De Atlanta Hawks wonnen namelijk met 105-101 na onder meer 32 punten van Bogdanovic. Capela was dan weer goed voor 20 punten en 15 rebounds. Miles Bridges.

MONSTER slam.

Every angle.@MilesBridges💥 @hornets pic.twitter.com/F7dPeQPQTD — NBA (@NBA) April 11, 2021