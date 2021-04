Wen Mukubu moet na vijf jaar vertrekken bij Limburg United

De 37-jarige Wen Mukubu is volgend seizoen geen speler meer bij Hubo Limburg United. Dat vertelde hij afgelopen weekend zelf.

Het contract van Wen Mukubu bij Hubo Limburg United wordt niet verlengd. Mukubu speelt sinds 2016 bij Limburg United. Of Mukubu al een nieuwe uitdaging heeft gevonden, is niet duidelijk.

“We hadden een meeting en ze vertelden me dat onze wegen hier scheiden”, zei Mukubu aan TV Limburg. “Dat was alles, er kwam geen verklaring voor. Dus mijn toekomst is nog onzeker.”

Wen Mukubu moest bij het begin van het seizoen ook al zijn kapiteinsband afstaan in Limburg. Volgens insiders zou de relatie met coach Massot niet optimaal geweest zijn, al lijkt dat geen invloed gehad te hebben op het uitblijven van een contractverlenging.