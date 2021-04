Stephen Curry heeft zeer straf record beet: point guard is nu de clubtopschutter aller tijden van de Golden State Warriors

De Golden State Warriors hebben deze nacht een mooie zege geboekt tegen de Denver Nuggets. Het werd 107-116 na onder meer 53 punten van Stephen Curry. Hij was goed voor maar liefst tien driepunters.

Een straffe prestatie, maar daarnaast heeft Curry ook een record te pakken. Zo is hij de legende Wilt Chamberlain voorbij gegaan als de clubtopschutter aller tijden van de Golden State Warriors. Chamberlain scoorde 17.783 voor de Warriors, terwijl Curry nu al goed is voor 17.784 punten.

17,784 points & counting. The most ever by a Golden State Warrior.



Congrats to Stephen Curry on moving past Wilt Chamberlain as the franchise’s all-time scoring leader 👏 pic.twitter.com/qU7UXYUuMP