Stephen Curry maakt indruk met de Golden State Warriors tegen de Denver Nuggets, vlotte overwinning voor Philadelphia 76ers

De Golden State Warriors zijn aan een wisselvallig seizoen bezig, maar af en toe maken ze indruk zoals deze nacht tegen de Denver Nuggets. De Warriors wonnen met 107-116 dankzij onder meer 53 punten van Stephen Curry. Hieronder vindt u het laatste deel van deze nacht.

De Golden State Warriors moeten nog alles uit de kast halen om de play-offs te halen, maar vannacht heeft de ploeg alvast indruk gemaakt tegen de Denver Nuggets, de nummer vier in het westen. De Warriors haalden het met 107-116, dankzij 53 punten van Stephen Curry. De sterspeler was goed voor 10 driepunters.

De Philadelphia 76ers zijn dan weer alleen aan de leiding gekomen in het oosten. Ze haalden het met 113-95 in de topper van de Dallas Mavericks. Joel Embiid, die aan een uitstekend seizoen bezig is, was goed voor 36 punten.

Andere wedstrijden:

Sacramento Kings - New Orleans Pelicans: 110-117

Houston Rockets - Phoenix Suns: 120-126