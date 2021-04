Verrassende nederlagen voor LA Lakers en Utah Jazz in de NBA

De LA Lakers zijn er niet in geslaagd om te bevestigen na hun mooie overwinning tegen de Brooklyn Nets. De club verloor met 96-111 van de New York Knicks. Ook Utah Jazz ging verrassend ten onder. Hieronder vindt u deel één van de uitslagen van deze nacht.

Nog steeds geen LeBron James en Anthony Davis bij de LA Lakers en dus is het altijd afwachten wat de ploeg kan zonder deze twee sterren. Enkele dagen geleden boekten ze een knappe overwinning tegen de Brooklyn Nets, maar vannacht werd wel met 96-111 verloren van de New York Knicks. Julius Randle, ex-LA Laker, was goed voor 34 punten en 10 rebounds.

Ook Utah Jazz heeft deze nacht niet kunnen winnen. De leider in de NBA verloor verrassend met 125-121 van de Washington Wizards. Westbrook was met 25 punten, 14 rebounds en 14 assists goed voor een triple-double.

Andere wedstrijden:

Chicago Bulls - Memphis Grizzlies: 90-101

San Antonio Spurs - Orlando Magic: 120-97