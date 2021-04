Absolute kraker op het programma in de NBA: leiders Brooklyn Nets en Philadelphia 76ers nemen het tegen elkaar op

In de NBA staat vannacht een echte topper op het programma. De Brooklyn Nets nemen het namelijk op tegen de Philadelphia 76ers. Beide ploegen staan aan de leiding in het oosten met 37 overwinningen en 17 nederlagen.

De Brooklyn Nets en de Philadelphia 76ers staan samen aan de leiding in het oosten van de NBA, maar daar komt vannacht ongetwijfeld verandering in. Beide ploegen staan namelijk tegenover elkaar in een echte kraker.

Ook de Milwaukee Bucks komen in actie. De ploeg van sterspeler Giannis Antetokounmpo staat derde in het oosten en kan bij een overwinning dus dichter bij de Nets of de 76ers komen. Milwaukee speelt vannacht tegen de Minnesota Timberwolves.

Met de LA Clippers en de Denver Nuggets komen twee ploegen in het westen in actie die op dreef zijn. Zo nemen de Clippers het op tegen de Detroit Pistons en de Denver Nuggets spelen tegen de Miami Heat.

Andere wedstrijden:

Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets

San Antonio Spurs - Toronto Raptors

Orlando Magic - Chicago Bulls

New York Knicks - New Orleans Pelicans

Indiana Pacers - Houston Rockets

Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies

Washington Wizards - Sacramento Kings