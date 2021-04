Boston Celtics haalt het in topper van Portland Trail Blazers, ook overwinningen voor Utah Jazz en LA Clippers

Deze nacht stond in de NBA de topper tussen de Boston Celtics en de Portland Trail Blazers op het programma. De overwinning ging naar Boston en zo doet de ploeg een goede zaak in het klassement in het oosten.

De Bosten Celtics kennen een wisselvallig seizoen, maar de voorbije weken lijken ze iets vlotter te winnen. Ook vannacht haalden ze het in de topper van de Portland Trail Blazers. Het werd 116-115 na onder meer 32 punten van Tatum en 24 punten van Brown. Zo staat Boston nu op de vijfde plaats in het oosten. Ook de Utah Jazz en de LA Clippers, de nummers één en drie in het westen, wisten hun wedstrijd vannacht te winnen. Utah haalde het met 96-106 van de Oklahoma City Thunder, terwijl de LA Clippers met 126-115 wisten te winnen van de Indiana Pacers.