🎥 Embiid en Irving verzorgen show en Philadelphia gaat over Brooklyn weer aan leiding in Eastern Conference

Philadelphia stond dit seizoen lange tijd aan de leiding in de Eastern Conference, maar Brooklyn had die leidersplaats recent afgenomen. Beide teams stonden in Philly tegenover mekaar voor wat wel eens een voorbode kon zijn van een affiche in de play-offs.

De twee ploegen teerden elk op een speler die op zijn eentje voor een pak scorend vermogen zorgde. Bij Brooklyn was dat guard Kyrie Irving (37 punten), bij Philadelphia was dat ccenter Joel Embiid (39 punten). Het waren de scores van Embiid die de doorslag gaven en hij had ook wat meer hulp van de ploegmaats.

In de eerste drie kwarts was Philadelphia net wat beter. Brooklyn kwam hierna nog wel opzetten, maar dat baatte niet meer. De 76ers pakten de winst met 123-117. Philadelphia is dus opnieuw leider in de Eastern Conference. Als beide ploegen een even goed rapport kunnen voorleggen aan het einde van de competitie, zoals ook nu het geval is, dan geniet Philadelphia de voorkeur.

Ook andere topteams kwamen in actie. Milwaukee haalde uit in Minnesota (105-130) en de LA Clippers wonnen nipt in Detroit (98-100). Daarnaast waren er nog individuele uitschieters in de NbA. Curry scoorde 42 punten en deed Golden State zo met 147-109 winnen van OKC. Dončić kreeg met een driepunter 'at the buzzer' Memphis op de knieën: het werd 113-114 voor Dallas.