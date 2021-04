Topper tussen Boston Celtics en LA Lakers op het programma in de NBA, ook Milwaukee Bucks en Phoenix Suns komen in actie

Leuke wedstrijd in de NBA komende nacht. Om 4u Belgische tijd nemen de Boston Celtics en de LA Lakers het namelijk tegen elkaar op. Ook de Milwaukee Bucks en de Phoenix Suns komen in actie.

Met de Boston Celtics en de LA Lakers staan deze nacht misschien wel de twee meest succesvolle ploegen uit de geschiedenis van de NBA tegenover elkaar. Ook dit seizoen zijn ze beide goed bezig, want de Celtics staan met 29 overwinningen en 26 nederlagen op de vijfde plaats in het oosten, terwijl de LA Lakers het al enkele weken zonder LeBron James en Anthony Davis moeten doen, maar ook nog op de vijfde plaats staan in het westen met 34 overwinningen en 21 nederlagen.

Met de Milwaukee Bucks en de Phoenix Suns komen ook de nummer drie uit het oosten en de nummer twee uit het westen in actie. Milwaukee (34 overwinningen, 20 nederlagen) neemt het op tegen de Atlanta Hawks, de verrassende nummer vier in het oosten met 30 overwinningen en 25 nederlagen.

De Phoenix Suns krijgen dan weer een iets meer haalbare kaart deze nacht. De ploeg van sterspelers Paul, Ayton en Booker neemt het op tegen de Sacramento Kings, de nummer 12 in het westen met 22 overwinningen en 33 nederlagen.

Andere wedstrijd:

Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers