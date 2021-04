Zevenvoudig All-Star in de NBA houdt het voor bekeken door hartproblemen

LaMarcus Aldridge, zevenvoudig All-Star in de NBA, houdt het voor bekeken. De 35-jarige Aldridge zou kampen met hartproblemen en moet daarom vroeger dan verwacht stoppen met de sport.

LaMarcus Aldridge zal niet meer te zien zijn in de NBA. De power forward speelde sinds enkele weken voor het sterrenteam van de Brooklyn Nets nadat hij de San Antonio Spurs had verlaten, maar hij zal niet meer in actie komen.

De oorzaak is een probleem aan het hart. Zo had hij na een wedstrijd hartritmestoornissen. LaMarcus Aldridge is 35 jaar oud en was één van de grote sterren in de NBA de voorbije jaren. Zo is hij een zevenvoudig All-Star.