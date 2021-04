Vierde opeenvolgende nederlaag waardoor Antwerp Giants nu ook derde plaats kwijt zijn

Het draait niet bij de Antwerp Giants. Na de nederlaag van vrijdagavond op bezoek bij Limburg United is de ploeg van coach Christophe Beghin nu ook zijn derde plaats kwijt.

Antwerp Giants heeft met 80-74 verloren op bezoek bij Limburg United. De Giants misten hun start compleet. “Defensief was het ook niet goed. Limburg United scoorde met 7 op 9 bommen in dat eerste kwart en dat deed pijn”, zei coach Christophe Beghin op de persconferentie achteraf.

Na de rust werd het beter. “In de tweede helft kwamen we wel met de juiste mentaliteit op het parket. Vanuit een goede verdediging konden we scoren en maakten we de aansluiting. De reactie was dus goed, maar jammer genoeg vielen we weer stil.”

Door deze nederlaag is Antwerp Giants zijn derde plaats kwijt aan Okapi Aalst. Zij komen zondag langs in de Lotto Arena voor wat dus meteen een cruciaal duel kan worden.