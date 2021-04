🎥 Zorgen in Brooklyn na nederlaag en het uitvallen van Kevin Durant, twee leiders in België

Met de eindsprint van de reguliere competitie in zicht in de VS, grijpen ze zich in Brooklyn naar de haren. De Nets niet alleen een nipte nederlaag tegen Miami Heat, ze zagen met Kevin Durant ook nog eens één van hun sterspelers uitvallen.

Brooklyn is sinds dit seizoen één van de teams die zich bij de top in de NBA heeft gevoegd, maar het ziet er even minder rooskleurig uit voor de nummer 2 uit het oosten. Het zag in Miami Kevin Durant uitvallen. Met ook James Harden die nog aan de kant staat, speelt Brooklyn zijn volgende wedstrijd allesbehalve op volle kracht.

Tot overmaat van ramp gaf het ook nog de zege uit handen. Het stond 101-107 voor, maar Miami ging nog erop en erover: Adebayo zorgde voor de 109-107-eindstand. Een pak minder zorgen zijn er bij de LA Clippers, die domineerden tegen Minnesota en wonnen met 124-105. Er was ook een wedstrijd die een verlenging nodig had. In New York - New Orleans stond het na de reguliere speeltijd 103-103. In OT werd het 122-112.

In het Belgische basketbal zijn er weer twee leiders. Oostende heeft Bergen immers bijgebeend aan de kop door met 60-76 te gaan winnen in Charleroi. Antwerp won met 99-90 van Aalst en maakte zo een einde aan een reeks van drie nederlagen op rij. Luik is zoweer weggeraakt van de laatste plaats. Daar zorgde een 72-88-zege bij Brussels voor. Luik geeft zo de rode lantaarn door aan Mechelen, dat wel drie matchen minder heeft gespeeld.