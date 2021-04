Bondscoach Philip Mestdagh gaat volgend seizoen aan de slag in Franse competitie

Philip Mestdagh zal volgend seizoen coach zijn van de Franse eersteklasser Saint-Amand. Momenteel deed de bondscoach nog een interim bij Namen.

Volgend seizoen trekt bondscoach Philip Mestdagh zoals verwacht naar het buitenland. Het werd uiteindelijk Saint-Amand. "Dit is echt het project waar ik naar op zoek was", reageert de Coach van het Jaar bij Sporza.

Officieel is het evenwel nog niet. "Het contract ligt klaar, maar is nog niet ondertekend. Volgende week zullen we nog een aantal zaken bespreken."

Saint-Amand is precies wat Mestdagh zocht. "Het is een mooi project. De club wil op lange termijn werken en iets opbouwen. Ze hebben me een voorstel gedaan voor twee seizoenen met een optie voor een extra jaar. Dit is echt het project waar ik naar op zoek was."

Met Namen plaatste Mestdagh zich zondagavond voor de finale van Top Division Women. De finale start vrijdag, tegen Castors Braine. Wie het eerst twee keer wint, is kampioen.