Nieuw coronageval bij competitieleider Filou Oostende

Bij landskampioen en bekerwinnaar Filou Oostende is een nieuw coronageval opgedoken.

In de maand december kreeg Filou Oostende af te rekenen met verschillende gevallen van het coronavirus. Nu is er een nieuw geval opgedoken. Volgens Het Nieuwsblad is Olivier Troisfontaines besmet met het coronavirus.

Tijdens de protocolaire sneltesten legde hij een positieve test af. Die werd bevestigd door een PCR-test. De andere spelers worden donderdag opnieuw getest om na te gaan of er nog meer gevallen zijn.

Troisfontaines zit in quarantaine en zal enkele wedstrijden van zijn ploeg missen. Een negatieve test is nodig vooraleer hij weer bij de spelersgroep kan aantreden.