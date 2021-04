Brooklyn Nets en LA Clippers hebben het niet onder de markt tegen New Orleans Pelicans en Portland Trail Blazers

De Brooklyn Nets en de LA Clippers zijn er deze nacht allebei in geslaagd om hun wedstrijd tot een goed einde te brengen. Brooklyn haalde het met 134-129 van de New Orleans Pelicans, terwijl de LA Clippers met 113-112 wonnen van de Portland Trail Blazers.

De Brooklyn Nets kwamen met de New Orleans Pelicans een ploeg met zeer veel jong geweld tegen. Zo maakte het toptalent Williamson opnieuw heel wat indruk met 33 punten. Het was echter niet voldoende voor New Orleans, want de Brooklyn Nets haalden het met 134-129 dankzij onder meer 32 punten van Kyrie Irving en 24 punten van Joe Harris.

Ook de LA Clippers hebben hun wedstrijd vannacht kunnen winnen. Ze haalden het echter maar met het kleinsta verschil, want het werd een 113-112 overwinning tegen de Portland Trail Blazers. Paul George was de uitblinker bij de Clippers met 33 punten en 11 rebounds.

andere wedstrijden:

Orlando Magic - Atlanta Hawks: 96-112

Charlotte Hornets - New York Knicks: 97-109

Minnesota Timberwolves - Sacramento Kings: 134-120