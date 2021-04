Heel wat topclubs in actie in de NBA vannacht: topper tussen Phoenix Suns en Philadelphia 76ers, ook LA Clippers, Brooklyn Nets en Utah Jazz komen in actie

Er staan vannacht enkele leuke affiches op het programma. De kraker is ongetwijfeld de wedstrijd tussen de Phoenix Suns en de Philadelphia 76ers, maar ook de LA Clippers, Brooklyn Nets en Utah Jazz komen in actie.

Met de Phoenix Suns en de Philadelphia 76ers staan de nummer twee in het westen en de leider in het oosten tegenover elkaar. Toch zijn de Suns aan een beter seizoen bezig, want de ploeg telt 41 overwinningen en 16 nederlagen, terwijl de 76ers aan 39 overwinningen en 18 nederlagen zitten.

Met de Utah Jazz komt ook de beste ploeg op het moment in de NBA in actie. De ploeg van onder meer Mitchell en Gobert krijgen met de Houston Rockets van Jae'Sean Tate een haalbare kaart. De LA Clippers, de nummer drie in het klassement, spelen dan weer tegen de Memphis Grizzlies.

Verder is het ook nog uitkijken naar de Brooklyn Nets, want het sterrenteam met onder meer Harden, Irving en Durant, nemen het op tegen de Toronto Raptors. Daarnaast staat er in het westen nog een leuke affiche op het programma met de Denver Nuggets (vierde in het westen) tegen de Portland Trail Blazers (zesde in het westen).

Andere wedstrijden:

Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers

Golden State Warriors - Washington Wizards

Atlanta Hawks - New York Knicks

Detroit Pistons - Dallas Mavericks

Miami Heat - San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves - Sacramento Kings