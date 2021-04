Oostende alleen leider in het basketbal na nederlaag voor Bergen

Oostende is nu alleen leider in de Belgische competitie in het basketbal. De club won gisterenavond haar duel tegen Mechelen met duidelijke 94-70 cijfers, terwijl Bergen niet kon winnen.

Oostende en Bergen begonnen samen als leiders aan hun wedstrijden van dinsdagavond, maar Bergen is er niet in geslaagd om naast Oostende aan de leiding te blijven. De club verloor namelijk met 75-78 van Limburg United. Oostende slaagde er dan weer wel in om haar wedstrijd te winnen. De Kustboys kenden geen problemen met Mechelen en haalde met 94-70 uiteindelijk een vlotte overwinning binnen. Zo heeft Oostende nu één punt voorsprong op Bergen in het klassement.