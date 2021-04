Preselectie en oefenprogramma van Belgian Cats bekendgemaakt

De Belgian Cats zijn gestart aan hun voorbereiding op een belangrijke zomer met het EK en de Olympische Spelen.

Net zoals voorbije jaren is de Kortrijkse Lange Munte de uitvalsbasis voor de Cats om zich optimaal voor te bereiden op het EK en de Spelen. De eerste training op Kortrijkse bodem vindt plaats op vrijdag 7 mei. Vanaf dan wordt drie weken onafgebroken in de Lange Munte getraind, in aanloop naar het Europees Kampioenschap, dat van 17 tot 27 juni in Straatsburg (eerste fase) en Valencia (vanaf kwartfinales) wordt gespeeld.

"In het verleden mocht stad Kortrijk al meerdere malen gastheer spelen voor de Belgian Cats", zegt Arne Vandendriessche, Schepen van Sport van Stad Kortrijk. "Inmiddels zijn ze kind aan huis geworden. We proberen hen de ideale omstandigheden om naar de toptornooien toe te werken. Onze topsporthal Sportcampus Lange Munte stellen we hierbij graag ter beschikking. Niet alleen basketminnend Kortrijk maar alle Kortrijkzanen zullen als één man/vrouw achter de nationale ploeg staan die met grote ambities naar het EK en de OS vertrekt. "

"Kortrijk is inderdaad al even de thuishaven van de Cats", treedt Jan Van Lantschoot, voorzitter van Basketball Belgium bij. "We hebben een vruchtbare samenwerking met de Kortrijkse clubs en het stadsbestuur. Momenteel zijn de Cats aan de mooiste pagina in de Belgische basketbalgeschiedenis aan het schrijven. We willen hen dan ook alle succes wensen de komende periode. De uitstraling van de Cats via het EK en de Spelen in Tokio kunnen opnieuw een boost geven aan de populariteit van ons spelletje", besluit hij.

Vijf oefeninterlands

Tijdens het voorbereidingsprogramma worden in Kortrijk liefst vijf oefeninterlands gespeeld. Op vrijdag 28 mei wordt tegen Servië gespeeld. Tegenstander op de Olympische Spelen, Puerto Rico, zakt de dag nadien af naar de Lange Munte. Tot slot spelen de Cats op zondag 30 mei tegen Nigeria.

Na dat drieluik vertrekken de Cats voor een week op stage richting Cordoba in Spanje, waarna ze nog één week in Kortrijk doorbrengen, vooraleer naar het EK in Frankrijk te vertrekken. In die week staat nog een dubbele oefenpartij tegen Griekenland op het programma: op donderdag 10 juni en zaterdag 12 juni. Op het Europees Kampioenschap strijden de Cats in Straatsburg in een poule met Bosnië, Turkije en Slovenië. Vanaf de kwartfinales trekt het tornooi naar het Spaanse Valencia. De medaille-ambities op het EK worden niet onder stoelen of banken gestoken.

Na het EK wordt een kleine week rust ingelast, waarna in het weekend van 3-4 juli nog een paar trainingen in Kortrijk zijn voorzien, om daarna op woensdag 7 juli naar het Japanse Mito te vertrekken. In Mito stomen de Belgian Cats zich klaar voor de Olympische Spelen in Tokio. Er worden nog oefenwedstrijden tegen Japan en de Verenigde Staten gespeeld. De Olympische Spelen gaan op dinsdag 27 juli van start. Op de Spelen zijn de Cats in een poule met Australië, China en Puerto Rico ingedeeld.

Preselectie Belgian Cats: Julie Allemand (Montpellier), Harriet Bende (Keltern), Marjorie Carpréaux (Braine), Nastja Claessens (Waregem), Antonia Delaere (San Sebastian), Lore Devos (Colorado), Serena-Lynn Geldof (Cadi La Seu), Ine Joris (Boom), Emmeline Leblon (Luik), Kyara Linskens (Campobasso), Maxuella Lisowa (Braine), Becky Massey (SKW), Billie Massey (SKW), Emma Meesseman (Ekaterinburg), Hanne Mestdagh (Namur), Kim Mestdagh (Schio), Heleen Nauwelaers (Clarinos), Jana Raman (Estudiantes), Elise Ramette (Braine), Laure Resimont (SKW), Sam Van Buggenhout (Boom), Julie Vanloo (Zaragoza), Marie Vervaet (SKW), Ann Wauters.

Oefenwedstrijden voor Eurobasket

28/05 België-Servië (Kortrijk)

29/05 België-Puerto Rico (Kortrijk)

30/05 België-Nigeria (Kortrijk)

04/06 België-Nigeria (Cordoba/Spanje)

05/06 België-Spanje (Cordoba/Spanje)

10/06 België-Griekenland (Kortrijk)

12/06 België-Griekenland (Kortrijk)

Oefenwedstrijden voor Olympische Spelen

19/07 België-Japan (Tokio/Japan)

22/07 België-Amerika (Tokio/Japan)