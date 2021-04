🎥 Net geen miraculeuze buzzer-beater van Embiid en dus verlies voor 76ers tegen Suns, Brooklyn gaat ook onderuit

De 76ers tegen de Suns: dat was dé topaffiche in de NBA in de nacht van woensdag op donderdag. De nummer 1 uit het oosten tegen de nummer 2 uit het westen. De Phoenix Suns wonnen met drie punten verschil, omdat Embiid op een zucht van een miraculeuze buzzer-beater strandde.

Joel Embiid was hoe dan ook de man van de match. De center nam Philadelphia op sleeptouw en scoorde liefst 38 punten. Daar zette Phoenix als ploeg ook veel scorend vermogen tegenover. Philadelphia moest in het slot uit tijdsnood fouten maken die Phoenix-spelers naar de vrijworplijn stuurden. Met slechts 0,8 seconden op de klok zette Chris Paul één van zijn twee vrijworpen om en maakte er zo 113-116 van.

De point guard miste zijn tweede vrijworp, maar er bleef amper nog tijd over. Embiid plukte de rebound en gooide de bal meteen naar de andere ring. Wat in vele gevallen een wanhoopspoging zou zijn, zorgde nu nog bijna voor de verlenging. De bal sprong maar nipt uit de ring, Phoenix slaakte een zucht van opluchting en kon met de overwinning naar huis.

Embiid ALMOST tied the game on this miracle shot 🤯 pic.twitter.com/eddmqWqjvg — Bleacher Report (@BleacherReport) April 22, 2021

Uitgezonderd Milwaukee kwamen ook de andere topploegen in actie. Utah ging met 89-112 winnen bij Houston en LA Clippers nam de maat van Memphis met 117-105. Brooklyn mist nog steeds sterspelers Durant en Harden. Dat was er aan te zien tegen Toronto. De Raptors namen in de tweede helft afstand van Brooklyn en haalden het met 114-103.