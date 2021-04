🎥 Milwaukee ontploft in eerste helft en klopt Philadelphia in topaffiche, Phoenix en LA Lakers gaan onderuit

Ook met Milwaukee moet nog altijd rekening gehouden worden. Dat signaal verstuurden de Bucks met hun overwinning tegen Philadelphia. Vooral het in de eerste helft geƫtaleerde scorend vermogen langs de kant van Milwaukee was indrukwekkend.

Van bij de tip-off scoorden de Milwaukee-spelers met hun ogen dicht en waren ze vertrokken voor een waanzinnige eerste helft. In het eerste kwart 40 punten, in het tweede kwart 37: dat maakt 77 aan de rust. Philadelphia had op dat moment 60 punten gescoord. De 76ers liepen een maximale achterstand op van 21 punten.

Philadelphia heeft de verdienste dat het in het laatste kwart nog wel iets terugdeed, maar voor een echte ommekeer was het te laat. Milwaukee haalde met 124-117 de winst binnen. De nummer 3 in het oosten naderde zo ietsje op nummer 2 Brooklyn en nummer 1 Philadelphia. Het is al de vierde keer op rij dat de 76ers tegen de Bucks de duimen moeten leggen.

Philadelphia verloor in zijn vorige match nog van Phoenix. Dat kreeg nu zelf te maken met een nederlaag in Boston. Kemba Walker loodste Boston met zijn 32 punten naar winst (99-86). De LA Lakers verloren dan weer in Dallas. LA kon voor het eerst terug een beroep doen op Anthony Davis. Het werd voor hem een terugkeer in mineur, want Dallas zegevierde met 115-110.