Ismaël Bako haalt het van Hans Vanwijn in Franse bekerfinale

In Frankrijk stond gisterenavond de bekerfinale tussen Villeurbanne en Dijon op het programma. Het was ook een duel tussen twee Belgen, want bij Villeurbanne speelt Ismaël Bako, terwijl Hans Vanwijn aan de slag is bij Dijon.

Hans Vanwijn doet het dit seizoen uitstekend bij Dijon, terwijl Ismaël Bako tevreden moet zijn met minder speelminuten. Ze kwamen wel allebei aan de bak in de bekerfinale en het was het Villeurbanne van Bako dat aan het langste eind trok. Het werd 77-61 voor Villeurbanne. Volgens Sporza was Bako in 11 minuten goed voor vier punten en één rebound, terwijl Vanwijn 30 minuten kreeg en daarin goed was voor negen punten en zes rebounds.