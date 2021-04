Leuven Bears boekt verrassende overwinning tegen Antwerp Giants

De Antwerp Giants zijn er deze middag niet in geslaagd om te winnen tegen de Leuven Bears. Het werd 83-76 voor de Leuven Bears. De Amerikaan Kriener maakte indruk met 28 punten.

De Antwerp Giants staan voorlopig op de derde plaats in het klassement achter Oostende en Bergen, maar de club moet beginnen opletten, want deze middag werd opnieuw verloren. Deze keer haalden de Leuven Bears het met 83-76 van de Antwerp Giants.

Kriener was de uitblinker deze middag, want de Amerikaan was goed voor 28 punten tegen de Antwerp Giants. Een sterk weekend voor de Leuven Bears, want ook vrijdag boekte de club al een mooie overwinning. Toen haalden ze het met 63-69 van Bergen, de nummer twee dus in het klassement.