Negende overwinning op rij voor de New York Knicks in de NBA, verrassende nederlaag voor Utah Jazz

De New York Knicks zijn onder stoom geraakt in de NBA. De ploeg boekte vannacht al haar negende overwinning op rij en staat daardoor op een knappe vierde plaats in het oosten. De play-offs lijken zo al zo goed als binnen. Hieronder vindt u het laatste deel van deze nacht.

De New York Knicks kende heel wat moeilijke jaren, maar dit seizoen doen ze het wel uitstekend. Onder leiding van sterkhouder Julius Randle werd ook deze nacht met 103-120 gewonnen van de Toronto Raptors. Randle was goed voor 31 punten en 10 rebounds. Utah Jazz, de leider in het westen, voelt dan weer de hete adem van de Phoenix Suns in haar nek. Utah verloor deze nacht namelijk van de Minnesota Timberwolves, de voorlaatse in het westen. Het werd 101-96 na 24 punten en 12 rebounds van Karl-Anthony Towns. Andere wedstrijden: Houston Rockets - Denver Nuggets: 116-129 Chicago Bulls - Miami Heat: 101-106