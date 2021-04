Brooklyn Nets halen het in topper van Phoenix Suns, nederlaag voor Boston Celtics

In de NBA stond deze nacht een topper tussen de Brooklyn Nets en de Phoenix Suns op het programma. Brooklyn maakten indruk en haalden het uiteindelijk met 119-128 van Phoenix. Hieronder vindt u deel één van de uitslagen van deze nacht.

De Brooklyn Nets staan sinds vannacht iets steviger aan de leiding in het oosten. De ploeg haalde het met 119-128 van de Phoenix Suns, de nummer twee in het westen. Sterspeler Kyrie Irving was goed voor 34 punten en 12 assists.

De Boston Celtics zijn er dan weer niet in geslaagd om te winnen. Vier spelers van Boston haalden de dubbele punten, maar er werd wel met 104-125 verloren van de Charlotte Hornets. Bij de Hornets eindigden zes spelers in de dubbele punten.

Andere wedstrijden:

Indiana Pacers - Orlando Magic: 131-112

Cleveland Cavaliers - Washington Wizards: 110-119