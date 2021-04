LA Lakers gaat na drie nederlagen nog eens op zoek naar de zege, ook Utah Jazz en LA Clippers komen in actie

De LA Lakers kennen een moeilijke periode in de NBA. Anthony Davis is dan wel terug uit blessure, maar toch heeft de kampioen van vorig seizoen nu drie keer op rij verloren. Tijd om de rollen om te draaien tegen de Orlando Magic.

De LA Lakers krijgen vannacht de kans om na drie nederlagen op rij nog eens aan te knopen met een overwinning. Met onder meer Anthony Davis gaan de Lakers op zoek naar een overwinning tegen de Orlando Magic. Normaal gezien een haalbare kaart, want de Magic hebben slechts 18 overwinningen en 42 nederlagen.

De Utah Jazz moeten dan weer winnen om de Phoenix Suns op afstand te houden. De leider in het westen speelt tegen de Minnesota Timberwolves, terwijl de Phoenix Suns het zullen opnemen tegen de New York Knicks.

Ook de LA Clippers, de nummer drie in het westen, komen in actie. Zij spelen tegen het jonge geweld van de New Orleans Pelicans. De Philadelphia 76ers, de tweede in het oosten, spelen ook vannacht en zij nemen het op tegen de Oklahoma City Thunder.

Andere wedstrijden:

Atlanta Hawks - Detroit Pistons

San Antonio Spurs - Washington Wizards

Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors

Chicago Bulls - Miami Heat

Memphis Grizzlies - Denver Nuggets

Dallas Mavericks - Sacramento Kings