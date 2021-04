Milwaukee Bucks verliezen topper van Atlanta Hawks, Stephen Curry maakt nog maar eens indruk

Enkele dagen geleden maakten de Milwaukee Bucks nog indruk tegen de Philadelphia 76ers, maar vannacht werd wel verloren van de Atlanta Hawks. De verrassende nummer vijf in het oosten won met 104-111. Hieronder vindt u het laatste deel van vannacht.

De Atlanta Hawks zijn één van de revelaties dit seizoen in de NBA met een knappe vijfde plaats in het oosten. Vannacht lieten ze zien dat het geen verrassing is, want Atlanta klopte Milwaukee met 104-111. Giannis Antetokounmpo, de sterkhouder van de Bucks, was goed voor 31 punten en 14 rebounds, maar het was dus niet voldoende voor de overwinning. Bij de Atlanta Hawks was sterkhouder Trae Young niet van de partij.

Bij de Golden State Warriors deed Stephen Curry het dan weer uitstekend. Golden State haalde het met 113-117 van de Sacramento Kings en Curry was daarin goed voor 37 punten. Zo scoorde hij opnieuw maar liefst zeven driepunters.

Andere wedstrijd:

Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers: 120-113