Emma Meesseman heeft zesde Russische titel binnengehaald in haar carrière

Emma Meesseman is al voor de zesde keer in haar carrière kampioen geworden in Rusland. Onze landgenote pakte de Russische titel met Jekaterinenburg, maar zelf kwam ze in het titelduel niet in actie.

Een nieuwe titel voor Emma Meesseman in het basketbal. Met haar club Jekaterinenburg is ze dit seizoen namelijk kampioen geworden in Rusland. Het is al de zesde keer dat Meesseman de Russische titel kan binnenhalen. Zelf kwam Meesseman niet in actie in het laatste duel. Toch kan ze met gemiddeld 14,3 punten een aardig totaal laten optekenen dit seizoen. #6 😊 pic.twitter.com/aklcKk3U5s — Emma Meesseman (@EmmaMeesseman) April 27, 2021