Kraker tussen LA Clippers en Phoenix Suns op het programma in de NBA, ook LA Lakers en Utah Jazz spelen deze nacht

De fans van de ploegen in het westen van de NBA hebben iets om naar uit te kijken, want vandaag komt de volledige top 5 in actie. Met de LA Clippers en Phoenix Suns staan zelfs de nummers drie en twee tegenover elkaar in een echte kraker. De Utah Jazz zou wel eens kunnen profiteren van een nederlaag van één van deze twee ploegen door verder uit te lopen in het klassement. Dan zal de ploeg wel moeten winnen tegen de Sacramento Kings. De Denver Nuggets moeten er dan weer alles aan doen om de LA Lakers op een ruimte afstand te houden. Denver, de nummer vier in het westen, speelt tegen de New Orleans Pelicans terwijl de LA Lakers het zullen opnemen tegen de Washington Wizards. Oosten Ook.in het oosten is het naar verschillende wedstrijden uitkijken. Zo staan met de Atlanta Hawks en Philadelphia 76ers de nummers vijf en twee tegenover elkaar. De Boston Celtics, de nummer zes in het oosten, kan na drie nederlagen nog wel eens een overwinning gebruiken en zij spelen tegen de Charlotte Hornets. Verder is het ook uitkijken naar de New York Knicks. De huidige nummer vier in het oosten is aan een geweldig seizoen bezig en willen vandaag opnieuw bevestigen en de zege binnenhalen tegen de Chicago Bulls. Andere wedstrijden: Orlando Magic - Cleveland Cavaliers San Antonio Spurs - Miami heat Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies