Jae'Sean Tate en de Houston Rockets tegen de Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets wil leidersplaats verstevigen tegen de Indiana Pacers

Na het vertrek van onder meer James Harden kennen de Houston Rockets een moeilijk seizoen in de NBA. De ploeg staat op de laatste plaats in het westen met 15 overwinningen en 47 nederlagen.

Ondanks het feit dat Houston over onder meer John Wall beschikt, wil het dit seizoen maar niet draaien na het vertrek van sterkhouder James Harden. De ploeg staat dus op de laatste plaats en zal er al zeker niet meer bij zijn in de play-offs.

Pech voor Jae'Sean Tate, want de ex-speler van de Antwerp Giants is één van de lichtpunten. Zo staat hij voorlopig zelfs op de derde plaats in de strijd voor Rookie van het jaar. Vannacht krijgt Tate opnieuw de kans om zich te tonen, al zal het niet eenvoudig worden tegen de Milwaukee Bucks van Giannis Antetokounmpo.

De Brooklyn Nets zijn voorlopig nog de fiere leider in het oosten en zij willen hun leidersplaats dan ook graag verstevigen. De sterrenploeg met onder meer Harden, Irving en Durant speelt vannacht tegen de Indiana Pacers.

Andere wedstrijden:

Dallas Mavericks - Detroit Pistons

Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors - Denver Nuggets