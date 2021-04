Meer dan 150(!) punten voor Utah Jazz in overwinning tegen Sacramento Kings, ook Philadelphia 76ers halen uit

De Utah Jazz, de leider in het westen, hebben indruk gemaakt in de NBA. De ploeg haalde het vannacht met duidelijke 154-105 cijfers van de Sacramento Kings. 8 spelers bij Utah haalden de dubbele punten. Hieronder vindt u het laatste deel van vannacht.

In het oosten stond dan weer een topper tussen de Atlanta Hawks, de nummer vijf, en de Philadelphia 76ers, de nummer twee, op het programma. Een spannende wedstrijd werd het echter nooit, want Philadelphia maakte heel wat indruk en won uiteindelijk met 83-127. Sterkhouder Trae Young was niet van de partij bij Atlanta, terwijl sterspeler Embiid 17 punten kon scoren voor Philadelphia.

Andere wedstrijden:

Charlotte Hornets - Boston Celtics: 111-120

Chicago Bulls - New York Knicks: 94 - 113

New Orleans Pelicans - Denver Nuggets: 112-114