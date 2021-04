Overzicht: welke ploegen zijn al zeker van deelname aan de play-offs? En welke ploegen zijn al uitgeschakeld?

De reguliere competitie van de NBA is nog niet ten einde, maar ondertussen zijn vier ploegen al wel zeker van een deelname aan de play-offs. Zowel in het westen als in het oosten zijn al twee ploegen zeker geplaatst.

In het oosten doen de Brooklyn Nets en Philadelphia 76ers het uitstekend dit seizoen. Brooklyn staat aan de leiding met 42 overwinningen en 20 nederlagen, terwijl Philadelphia met 41 overwinningen en 21 nederlagen niet veel moet onder doen. Deze twee ploegen zijn al zeker van de kwalificatie voor de play-offs. In het westen zijn ook al twee ploegen zeker van de play-offs. Zo zijn de Utah Jazz en de Phoenix Suns aan een sterk seizoen bezig. De Utah Jazz is over heel de NBA voorlopig de beste ploeg met 45 overwinningen en 17 nederlagen, maar ook de Suns doen het zeer goed met 44 overwinningen en 18 nederlagen. En wat met de andere sterke ploegen? De LA Clippers en Milwaukee Bucks staan op de derde plaats in het westen en het oosten en het lijkt een kwestie van tijd voor ook zij zich hebben geplaatst voor de play-offs. Voor de LA Lakers, de kampioen van vorig seizoen, zal het nog iets harder werken worden, maar voorlopig staan ze nog op een veilige vijfde plaats in het westen. De beste acht ploegen van het westen en het oosten zullen te zien zijn in de play-offs. Al zeker van uitschakeling Er zijn ook al enkele ploegen die al zeker geen kans meer maken op de play-offs. In het oosten maakt iedereen nog kans, maar de Orlando Magic en Detroit Pistons lijken met 19 overwinningen en 43 nederlagen al zeker een vogel voor de kat. Met de Minnesota Timberwolves en de Houston Rockets zijn er wel al twee ploegen in het westen die er zeker niet meer zullen bij zijn na de reguliere competitie. De Timberwolves staan op de voorlaatste plaats in het westen met 19 overwinningen en 44 nederlagen, maar de Houston Rockets, de ploeg van Jae'Sean Tate, ex-speler van de Antwerp Giants, doen nog slechter met slechts 15 overwinningen en 47 nederlagen.